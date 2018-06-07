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07 Haziran 2018 12:12

Fransızlar Emre Demir’i bırakmadı

Kayserispor’un yetenekli genç futbolcusu 14 yaşındaki Emre Demir, bir haftalık kamp için gittiği Fransa’nın PSG takımının kampında göz doldurdu.

Fransızlar Emre Demir’i bırakmadı

07 Haziran 2018 12:12

PSG teknik heyeti genç futbolcunun 13 Haziran’a kadar kampta kalmasını istedi.


28 Mayıs Pazartesi günü Fransa’nın ünlü takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin kampına katılan Kayserispor’un gelecek vaat eden futbolcusu Emre Demir, PSG teknik heyetinin de beğenisini kazandı. Bir haftalık kamp için giden Emre Demir, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.


PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 13 Haziran’a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris’te düzenlenecek olan ve Real Madrid, Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.




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