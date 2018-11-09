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Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.


Kente özel uçak ile ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Erkilet Havaalanında bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta Yönetici Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcu Belhanda başta olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirebilmek için büyük mücadele verdi. Taraftarlar ayrıca takımı, üzerinde Fatih Terim'in fotoğrafı olan dev bayrakla karşılarken, takımın hava alanı çıkışında meşaleler yaktı. Kafile daha sonra geniş güvenlik önlemi eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti.


Maç öncesi Galatasaray geride kalan 11 haftada topladığı 20 puanla ligde 2. sırada bulunurken, rakibi Kayserispor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

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