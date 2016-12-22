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22 Aralık 2016 18:54

Galip Gündoğdu: "Puan almak için elimizden geleni yaptık"

Galip Gündoğdu:

22 Aralık 2016 18:54

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, maçtan puan alabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası D grubu 3. maçında da sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, iyi oynadıklarını ama puan alamadıklarını söyledi. Gündoğdu, "Buraya puansız gelmiştik. Puan almak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk devre oyunu tutmaya çalıştık. Bu arada 2 tane net pozisyon yakaladık. Rakibe pozisyon vermeden kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci devrede oyuncularımız oyunu kurtarabilmek için güzel mücadele ettiler. İyi de oynadılar. Penaltı golü bizi oyundan düşürdü. Son dakikada yaptığımız hata ile 3-1 mağlup olduk. Rakibimizi kutluyoruz" diye konuştu.



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