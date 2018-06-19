Gavremoğlu Konağı onarılacak

Gavremoğlu Konağı’nın kültür varlıkları korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılını tarihi ve kültür yapıların bakım ve onarım çalışmasına başladık. Şu ana kadar 24 eseri tamamladık. 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yeni bir çalışma ile Hunat Mahallesindeki Gavremoğlu evin’de aslına uygun olarak bakım ve yenileme çalışması için ihale yaparak çalışmalara başladık. Yapı tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu konakta öncelikle aslına uygun olarak onarılacaktır. Gavremoğlu Konağı yine günümüze hizmet verecektir. Gelecek kuşaklara Anadolu kültür mirası sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacaktır. Gavremoğlu Evini Kültür ve Kayseri evi olarak değerlendirilecek ve turizme kazandırılacaktır“ dedi.

Gavremoğlu Konağı bakım olarım ve yenileme için yapılacak çalışmada mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yapımı tamamlanan her tarihi eserin tekrar kullanıma açıldığını ve hizmete sunulduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, tarihi mekânların Melikgazi Belediyesine emanet olduğunu çünkü 2018 yılını da Anadolu’nun bu tarihi mekânlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.