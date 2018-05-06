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06 Mayıs 2018 15:38

Gayseri’nin Gadasını Aldığım Yilliler Grubu ilk buluşmasını gerçekleştirdi

Yaklaşık 16 bin üyesi bulunan Gayseri’nin Gadasını Aldığım Yillileri Grubu ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Gayseri’nin Gadasını Aldığım Yilliler Grubu ilk buluşmasını gerçekleştirdi

06 Mayıs 2018 15:38


Fuar Kültür Parkı’nda gerçekleşen buluşma ile ilgili olarak bilgi veren Orhan Keşoğlu, "Gayseri’nin Gadasını Aldığım Yillileri diye bir grup kurduk. Bu her kula nasip olmaz bize nasip oldu" dedi. ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini ve büyük bir ilgi gösterildiğini bildiren Keşoğlu, "Bir manevi atmosfer var. Burada önemli olan bir araya gelmektir. Bizde ayrım yoktur" dedi.


Grubu Şubat 2018 yılında kurduklarının altını çizen Keşoğlu, "Grubumuzda 16 bin üye var. 16 bin tane de dışarıda kalan bize müracaat edip de yerli olmayıp dışarıda kalanlar vardır. Biz böyle bir grup kurduk , hep beraber de gayret gösteriyoruz" diye konuştu.


Keşoğlu, "20 kişilik bir yönetim kadromuz var. Kayseri’nin yerlisi olduğumuzdan dolayı hepimiz zaten akrabayız. Nuri Sarıdanişment de yönetim kadromuzda. Onun emekleri büyüktür. O bugün gelemedi ama onun da selamları var" ifadesinde bulundu.




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