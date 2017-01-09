"Gazeteci, Vatan ve Milletten Yana Taraftır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaparak gazeteciler gününü kutladı. Basının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasında üstlendiği rol ile demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Çelik, gazetecilerin vatanımız ve milletimizin birlik ve beraberliğinden yana taraf olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında basının üstlendiği rolün önemine dikkat çekti. Gazetecilerin yapmış oldukları pek çok görevin yanı sıra yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi gördüklerini vurgulayan Başkan Çelik, mesajların kamuoyuna sağlıklı iletilmesi halinde nasıl bir gücün ortaya çıkacağının en önemli göstergesinin 15 Temmuz süreci olduğunu belirtti.

15 Temmuz’da gazetecilerin vatanı ve milletinden yana tavır koyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Milli iradeden, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünden yana taraf olan medya kuruluşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını halka ulaştırarak kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmuş ve hain kalkışmanın önlenmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Kayseri’deki gazetecilerimiz de bu süreçte milletten yana tavır koyarak takdire şayan bir vazife icra etmişlerdir. Meslek ahlakını üstün tutan, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinden yana tavır koyan gazetecilerimiz bu ülke için bir şanstır. Bilinmelidir ki, basının şehrimizde ve ülkemizde yaşananlara karşı koyacağı tavır toplumsal gelişimimizin çok daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu anlamda gazeteciler büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. İnanıyorum ki, zor şartlara rağmen özveriyle görev yapan gazetecilerimiz bu sorumluluklarını tarafsız ve iyi niyetle yapmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve huzur diliyorum" dedi.