Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Sözlerinin başında İsrail ve Amerika’nın Filistin’deki soykırımını kınayan Veli Altınkaya, “Cemiyetimiz, Büyükşehir Belediyesi ile her manada uyum içinde çalıştı. Her zaman cemiyet çalışmalarımıza destek verdiniz, yardımcı oldunuz. Bundan sonra da uyumlu çalışmamızı sürdüreceğiz. Kayseri basını devletiyle, milletiyle, şehriyle barışık bir yayıncılık içerisindedir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sözlerinin başında Filistin’de yaşananlara değindi. Çok kısa sürede organize olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri programdan bahseden Başkan Çelik, 150’den fazla STK’nın katılımıyla böyle bir programın yapıldığını ve Kayseri halkının bir kez daha üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Gazetecilerin yaptıkları eleştirileri tavsiye olarak değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, her zaman eleştiriye açık olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla yoğun bir şekilde haber ürettiğini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yapılan çalışmaların halka duyurulmasındaki rolleri nedeniyle gazetecilere teşekkür etti.