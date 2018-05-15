Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:27

Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

Hafta sonu yapılan genel kurulla yönetimini yenileyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti

15 Mayıs 2018 14:27

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Sözlerinin başında İsrail ve Amerika’nın Filistin’deki soykırımını kınayan Veli Altınkaya, “Cemiyetimiz, Büyükşehir Belediyesi ile her manada uyum içinde çalıştı. Her zaman cemiyet çalışmalarımıza destek verdiniz, yardımcı oldunuz. Bundan sonra da uyumlu çalışmamızı sürdüreceğiz. Kayseri basını devletiyle, milletiyle, şehriyle barışık bir yayıncılık içerisindedir” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sözlerinin başında Filistin’de yaşananlara değindi. Çok kısa sürede organize olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri programdan bahseden Başkan Çelik, 150’den fazla STK’nın katılımıyla böyle bir programın yapıldığını ve Kayseri halkının bir kez daha üzerine düşeni yaptığını kaydetti.


Gazetecilerin yaptıkları eleştirileri tavsiye olarak değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, her zaman eleştiriye açık olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla yoğun bir şekilde haber ürettiğini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yapılan çalışmaların halka duyurulmasındaki rolleri nedeniyle gazetecilere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç