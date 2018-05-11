Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 17:30

Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Veli Altınkaya oldu

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yaptığı Olağan Genel Kurul ile yeni başkanını belirledi.

Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Veli Altınkaya oldu

11 Mayıs 2018 17:30

KGC’nin yeni başkanı Gazeteci Veli Altınkaya oldu.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da divan kurulunun teşkil edilmesinin ardından, geçmiş dönem faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylamaya sunulmasının ardından KGC başkanlık seçimlerine geçildi. İki listenin katıldığı seçimde KAY-Grup Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Veli Altınkaya, 101 oy alarak, iki dönemdir başkanlık yapan Kayseri Anadolu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Metin Kösedağ’ın yerine, KGC’nin yeni başkanı seçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç