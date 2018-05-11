Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Veli Altınkaya oldu

KGC’nin yeni başkanı Gazeteci Veli Altınkaya oldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da divan kurulunun teşkil edilmesinin ardından, geçmiş dönem faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Raporların oylamaya sunulmasının ardından KGC başkanlık seçimlerine geçildi. İki listenin katıldığı seçimde KAY-Grup Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Veli Altınkaya, 101 oy alarak, iki dönemdir başkanlık yapan Kayseri Anadolu Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Metin Kösedağ’ın yerine, KGC’nin yeni başkanı seçildi.