Gazeteciler iftarda bir araya geldi

Program hakkında bilgiler veren Hilton Kayseri Genel Müdürü Serkan Yalçınkaya basının çok önemli olduğunu ve çalışanları ile kaynaşmak için böyle bir program düzenlediklerini ifade ederek, “Ağustos ayında Kayseri’ye gelişimin birinci senesi olacak, il Ramazan’ım. Basın mensupları bizim için çok önemli. Geçmişte ilk iftar yemeklerini biz vermişiz ama bu sene dedik ki en son biz verelim. Hem bayramımızı kutlayalım hem de bu kutsal günlerimizde basınımızla birlikte hep beraber olalım. Sizler bizim dünyaya açıldığımız, dünyanın da bizi gördüğü kişilersiniz ve çok önemlisiniz. Bu nedenle basınla kaynaşmak bizim için çok önemli. Bu Kayseri için çok önemli, çünkü dünya Kayseri’yi öğrenmeli ki bu güzel şehre gelip tarihi güzellikleri yaşamalı. Bizler de buna aracılık etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki ilk yılını değerlendiren Yalçınkaya, “Kayseri benim ilk defa Anadolu’da bulunduğum bir şehir. Anadolu’nun birçok güzelliğini biliyoruz fakat içinde yaşamak çok ayrı. Gerçekten buranın kendine has tarihi, kültürü, doğal güzellikleri beni gerçekten çok etkiledi. Bugün bir Erciyes Dağı’nın güzelliği, Kapadokya’ya 45 dakika mesafede olması, ticaretin kalbinin bu derece attığı bir şehir. Bu sene kendi hayatım için güzel bir tecrübe oldu” dedi. Programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.