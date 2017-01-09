Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile program düzenlendi.

Hastanede düzenlenen programda konuşan Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi ve Direktörü Dr. Ömer Akbeyaz gazeteciler gününü kutlayarak yaptığı açıklamada, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde geleneksel haline getirdiğimiz Acıbadem Kayseri Hastanemiz ve basın mensuplarımızın buluşması için bir aradayız. Çok zor şartlarda görev yapan değerli basın mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Ülkemizin geçtiği zor dönemlerde bizi habersiz bırakmayan değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile inşallah 2017 yılı iyiliklere vesile olur. Her toplantımızda meslek açısından gazetecilerimizle ilgili küçük bir sunum yapıyoruz. Bugün de temamız hakim gözüyle gazetecinin gözünde olması gerekenler, meslek hastalığı olarak neler olabilir? Onları anlatacağız” dedi.

“Gazetecilerde görülen en sık göz hastalığı bilgisayara bağlı göz sendromu”

Programda gazetecilerin en sık yaşadığı rahatsızlıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşe Öner, en sık görülen göz rahatsızlarından birinin bilgisayara bağlı göz sendromu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öner, “Bugün gazetecilerin gözünde biz neler görüyoruz, onlardan bahsedeceğim. Gazetecilerde gördüğümüz göz hastalıkları nelerdir? Gün içinde hepiniz bilgisayar kullanıyorsunuz. Bilgisayar bizim vazgeçilmez bir parçadır. Tabletler, cep telefonları da çok kullanılır hale geldi. Dolayısıyla sizlerde daha çok görüldüğünü düşündüğüm hastalıktan bahsedeceğim. ‘Bilgisayara bağlı görme sendromu.’ Bu sendromu az çok hepinizin yaşadığını düşünüyorum. Akşama doğru, günün ilerleyen saatlerinde gözlerimizin yorulduğunu, ‘artık gözlerim kapanıyor’ diyen hastalarımız var. Gözlerde, göz etrafında ağrıların olduğunu, başa vuran ağrıların olduğunu görüyoruz bu sendromda. Akşama doğru yine artan yanma, batma, kızarıklık gibi bir takım şikayetleriniz ortaya çıkıyor. Göz kuruyor, kapatma ihtiyacı duyuyoruz. Sık sık da göz kırpma ihtiyacı duyuyoruz bu sendromda. Akşama doğru yine gözde kızarıklığın arttığını görüyoruz. Bu sendromun sizlerde sık görüldüğünü düşünüyorum. Akşama doğru artan odaklanma zorluğu olduğunu, ışığa duyarlılığının arttığını görüyoruz. Bilgisayara bakarken çok dikkatli odaklandığımız için göz kırpma sayımız azalıyor. Normalde dakikada 20-25 kez göz kırpıyoruz. Ama dikkatimizi yoğunlaştığımızda 5-6’ya kadar düşüyor. Göz kırpmak önemli aslında bilinçsiz yaptığımız bir şey ama önemli. Çünkü göz kırptığımız zaman göz kapağımız dinleniyor. Bunun dışında gözyaşımız dağılıyor, böyle olunca gözün beslenmesine, temizlenmesine yardımcı oluyor. Göz kırpmadığımız zaman görüntümüz biraz bulanıklaşıyor” diye konuştu.

Rahatsızlıkla ilgili alınacak küçük önlemlerin göz sağlığı açısından daha iyi olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Öner, “Bir takım ufak önlemlerimiz var. Bunları yaparsak biraz daha rahat edeceğiz göz açısından. Bilgisayarın konumuna dikkat edeceğiz. Bilgisayarın üst kenarı mümkünse gözümüz hizasında olacak. Teknolojiyi takip edeceğiz, yüksek çözünürlüklü monitörler kullanacağız ki daha rahat görelim. Puntolarımızı görebildiğimiz kadar iri punto yapacağız, gözü yormayan karakterler kullanacağız. Beyaz üzerine siyah yazı en rahat görülebilen yazı şekli, onu kullanacağız ve bilgisayarlarımızı arada bir temizleyeceğiz. Aydınlanmaya dikkat edeceğiz, mümkünse pencereye dönmeyecek monitörlerimiz. Çünkü güneş ışığı direk monitöre geleceği için gözümüzü daha fazla yoracak. Her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle gözümüzü kapatacağız, dinlendireceğiz ya da uzağa bakacağız” dedi.

Programa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.