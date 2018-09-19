Gebelikte taze besinleri tercih edin

Dr. Züleyha Aydos Güzel, sağlıklı bir gebelik için haşlama ve ızgara türü yenmesi gerektiğini belirterek, taze besinlerin tercih edilmesi uyarısında bulundu.

Gebelikte beslenme ile bebeğin gelişimi arasında önemli ilişki bulunduğunun altını çizen Op.Dr. Züleyha Aydos Güzel, gebelik süresince yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Op. Dr. Güzel, gebelikte alınması gereken vitamin ve mineraller konusunda şu bilgileri verdi:

"Bebeğin beyin ve omurilik gelişimi dahil kan üretimi gibi bir çok olayda rol oynar.Gebe adaylarının gebelikten 3 ay öncesinde folik asit almaya başlamaları gerekmektedir. Günlük 400mcg yeterlidir. Yeşil yapraklı sebzeler portakal,

çilek,kuru yemiş,muz,yumurta sarısı,yoğurt gibi gıdalar folik asit açısından zengindir. Ayrıca folik asit gebe kalmayı da kolaylaştıran bir vitamindir.

Damar, kıkırdak, kemik gelişimi için önemli olduğu kadar gebenin bağışıklık sistemini güçlendirip gebe ile beraber annenin de korunmasını sağlar. Kan üretimi için gerekli demirin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırır. Turunçgiller, çilek, kivi, yeşil soğan,ananas gibi gıdalar C vitamini açısından zengindir

Bebeğinin iskelet sisteminin gelişimi için şart olan kalsiyumu bir gebe yeterince almazsa kemik erimesine yakalanabilir. Bilindiği üzere süt, yoğurt, peynir, somon kalsiyum açısından zengin gıdalardandır.Bir gebe günlük 2-3 porsiyon süt ve süt ürünlerinden tüketmelidir.

Hamilelik boyunca sodyum ile beraber sıvı dengesini sağlar,gebelik zehirlenmesini önler, kan basıncını düzenler, kasları güçlendirerek gebelik kramplarının kolay atlatılmasını sağlar. Muz, kepek, kuru kayısı, portakal, havuç, şeftali gibi gıdalar potasyum açısından zengindir.

Hamileyken hem bebek hem anne için önemli olan B vitamini kan üretiminde önemlidir. Somon, alabalık, sığır eti, yumurta, peynir gibi besinlerde bulunmaktadır

Gebeliğin en büyük sorunlarından olan kabızlığı önler, yüksek tansiyon riskini azaltır, gebelik şekerini önler.Kayısı,elma,portakal,muz,şeftali,yulaf kepeği,buğday kepeği gibi gıdalar lif bakımdan oldukça zengindir.

Bebeğin kemik gelişimi için çok önemlidir. Kalsiyumun emilmesi ve vücutta kullanılmasını sağlar.Yumurta sarısı, güneş ışınları ve portakal suyunda bulunmaktadır.

Suyun yararlarını anlatmaya gerek yok. Hayati bir sıvı.Sıvı gıdalar kan hacminin korunmasına,vücut ısısının korunmasına,gebelik kramplarının azalmasına ve erken doğumun önlenmesine yardımcıdır.Bir gebe günlük ortalama 2 litre su tüketmelidir.

Bilindiği gibi kan yapımı görevinde rol alır.Kırmızı et, yumurta, kuru kayısı,çekirdekli kuru üzüm,başlıca demir kaynaklarıdır.

Gebeliğin olmazsa olmazlarındandır.Çünkü protein hücrelerin yapı taşları olan amine asitlerden oluşur. Kuruyemiş,et,yumurta,süt,peynir,yoğurt,kuru baklagiller protein açısından zengindir."

Op. Dr. Güzel, " Bir gebe midesinin boş kalmasını engellemek için;gün boyunca azar azar ve sık aralıklarla beslenmelidir.uzun süre açlık ve aşırı tokluk gebenin sağlığı için uygun değildir.Salam,sosis,sucuk gibi katkı maddesi içeren diğer hazır besinlerden kaçınılmalıdır.Sigara ve alkol kullanmamalıdır.Gebelikte kafeinden uzak durmakta yarara var. çünkü kafein direk plesantadan geçerek bebeğin gelişiminin geri kalmasına neden olabilir.

Gebeliğin erken haftalarındaki bulantı ve kusmalardan korunmak için katı,kuru ve yağsız gıdalar tercih edilmelidir.Genelde sabahları kalkınca 1 dilim kızarmış ekmek veya 1-2 galeta rahatlık sağlayabilir.

Yemek pişirme yöntemi olarak haşlama,ızgara ve fırında tercih edilmelidir.Satın alınırken taze besinler tercih edilmelidir.Konserve,beklemiş besinler ve hazır besinler yerine taze ve doğal besinler tüketilmesine özen gösterilmelidir." tavsiyesinde bulundu.