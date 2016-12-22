Geçen sezon aynı dönemde 13. sırada bulunan takım bu sezon son sırada

Bu sezon bir türlü bekleneni veremeyen Kayserispor, geçen sezonu adeta mumla arıyor. Sarı-Kırmızılı takım geçen sezon 15. haftayı 17 puan ile 13. basamakta geçerken bu sezon ise toplayabildiği 9 puan ile son sırada yer alıyor.

Kayserispor 2013-2014 Futbol sezonunda veda ettiği Süper Lig’e bir sezonluk aradan sonra 2015-2016 sezonu ile yeniden döndü. Lige döndüğü sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ilk 15 haftayı topladığı 17 puan ile 13. basamakta geçen Sarı-Kırmızılı takım bu süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ekip kalesinde ise 17 gol gördü. 2016-2017 Turgay Şeren sezonuna Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde başlayan Kayserispor, beklentilerin çok altında kaldı. Hakan Kutlu’nun istifa etmesi ile sonuçlanan bu kötü performansta Kayseri ekibi 15 maç sonunda sadece 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayabildi. 10 Maçtan yenilgi ile ayrılan Kayserispor sadece 12 gol atabilirken kalesinde 26 gol gördü ve Süper Lig’de yer alan 18 takım arasında Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor ile birlikte en fazla gol yiyen takım oldu. Geçen sezonun aynı dönemine göre tam 8 puan geride olan Kayserispor, son sıraya demir atarak kümede kalma yolunda korkulu rüyalar görmeye başladı.