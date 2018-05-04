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04 Mayıs 2018 15:01

"Geçmişten Günümüze Yöresel Yemekler Lezzet Yarışması" düzenlenecek

Kayseri Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından "Geçmişten Günümüze Yöresel Yemekler Lezzet Yarışması" düzenleneceği duyuruldu.


04 Mayıs 2018 15:01


İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Bilindiği gibi Türk mutfaklarının çok önemli bir yeri var. Malumunuz Turizm Bakanlığımızca ve Valiliğimizce kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Bu nedenle kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan yemek kültürünü geliştirme ve genç kuşaklara aktarmak için "Başlangıçlar, Ana Yemek ve Tatlılar" olmak üzere üç kategoride düzenleyeceğimiz yarışmaya Kayserili hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.


Taymuş, “Buradaki arzumuz Kayseri’de yaşayan, yemek yapmaktan hoşlanan başta annelerimiz olmak üzere bu etkinliğe katılarak bu kültürün gelişmesi açısından bizlere destek olmasıdır. Dereceye giren yarışmacılara değerli ödüller verilecek. Ayrıca dereceye giren yarışmacıların yemek tariflerini alarak turistlerin tatil için gittiği otellere bu tarifleri işletmelere vereceğiz. Bu turistler bu şekilde bizim yöremizin yemeklerini öğrenmiş olacak” şeklinde konuştu.


"Geçmişten Günümüze Yöresel Yemekler Lezzet Yarışması" 12 Mayıs 2018 Cumartesi Saat 12:00 da gerçekleştirilecektir.




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