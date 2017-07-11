Geleceği Yazan Kadınlar Projesi KTO’da başarı ile tamamlandı

Eğitimlerin kapanış toplantısına Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve TOBB Kayseri KGK Başkanı Merve SARIOĞLU da katıldı. Hiçyılmaz; eğitim alan kadınlara projenin sonraki aşamalarında başarı diledi.

Projeye Kayseri’den 52 adayın başvuru yaptığını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Türkiye’de sadece 15 ilde gerçekleştirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi”ne başvuru sıralamasında Kayseri; İstanbul, İzmir, Ankara ve Karabük’den sonra 5.nci sırada yerini aldı. Bu durum Kayseri’deki kadınlarımızın girişimcilik konusundaki azmini göstermektedir” diye konuştu.

Kursiyerlerin 10-11 Haziran’da Android 201, 17-18 Haziran’da Android 301 ve son olarak 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde, Android 401 eğitimi aldıklarını belirten Hiçyılmaz, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde bundan sonraki süreçte 24 Temmuz-10 Eylül 2017 arasında Proje Geliştirme Aşaması gerçekleştirilerek, 16- 17 Eylül’de Proje Sunumları ve Finalist Seçimleri yapılacak. Proje 25-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da final toplantısı ile sona erecektir” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası olarak, bu projenin Kayseri aşamasında ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri proje katılımcılarından 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak İstanbul finaline dâhil olacak projeler çıkarmalarını bekliyorum” dedi.