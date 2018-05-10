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10 Mayıs 2018 13:15

Geleceğin bilim insanları bilim merkezinde

TÜBİTAK’ın yarışmasına katılan geleceğin bilim insanları Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Geleceğin bilim insanları bilim merkezinde

10 Mayıs 2018 13:15

Bilim Merkezi’ni gezen 400 öğrenci bilimsel altyapılarını güçlendirme fırsatı buldular.


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Kayseri’de düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması katılımcıları ve danışman öğretmenleri Kayseri Bilim Merkezini ziyaret etti.


Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında 160 projenin yarıştığı final yarışmasına katılmaya hak kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan sergi alanlarını gezdi. Bilim Merkezi gezisine yaklaşık 400 öğrenci katıldı.




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