Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 12:52

Geleceğin eczacıları ‘Beyaz’ önlüklerini giydi

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen tören ile geleceğin eczacıları ilk beyaz önlüklerini giydi.

Geleceğin eczacıları ‘Beyaz’ önlüklerini giydi

09 Mayıs 2018 12:52


İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, “Kuruluşundan bu zamana geçen 15 yılda fakültemizden mesleğine ve insanlığa hizmet etmeyi seven nitelikli eczacıların mezun edildiğini ve mezunlarımızın sahip oldukları bu hizmet anlayışıyla Türkiye’nin her yöresinde sağlık hizmetleri sunduklarını gururla görmekteyiz. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, araştırma, kamuyu bilgilendirme ve meslekle ilgili sorunlara çözüm önerileri sunma görevi olduğu düşüncesiyle bize emanet edilen, yetiştirmekle yükümlük olduğumuz öğrencilerimize, bilim ve teknolojiye katkı sağlamak için ülke kaynaklarımızı verimli kullanarak çalışmamız gerektiği konusunda sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz” dedi.


12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın da, “Kuruluşundan bu yana birçok ilklere imza atmış, mesleğimiz adına birçok güzel şeyler yapmış Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin bu seviyelere gelmesinde rolü olan hocalarıma teşekkür ederim. Hayatınızın belki de en önemli noktalarından birisi olan üniversite eğitimine başlamış bulunmaktasınız. Özel bir meslekte kutsal bir görevi icra edeceksiniz. Zorlu bir süreçten geçtiniz, belki de zorluklar bundan sonrada artarak devam edecek. Bu zorlu süreci kolay bir şekilde atlatacaksınız” ifadelerini kullandı.


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “Bundan sonra sorumluluklarınız daha fazla olacak. Bunun içinde sizlerin ve ilgili odaların ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Eczacılık mesleği kutsal bir meslektir. Tarih içerisinde başlangıcından bugün geldiği nokta arasında çok büyük farklar var. Eczacılık mesleği ilk başlarda ilaç yapılması gibi görevleri varken, bugün geldiğimiz noktada daha çok eczanelerde hazır ilaçların satılması, çok azda ilaç hazırlanması gibi görevler yerine getiriyorlar” diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrenciler beyaz önlüklerini giydi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç