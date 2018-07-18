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18 Temmuz 2018 11:25

Geleceğin ressamları Kocasinan Akademi’de yetişiyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.

Geleceğin ressamları Kocasinan Akademi’de yetişiyor

18 Temmuz 2018 11:25

Bu çerçevede açılan resim kursuyla, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiren çocuklar, tual çalışması, taş boyama, karakalem çalışması gibi teknikleri öğrenerek ortaya güzel eserler çıkarıyor.


Kocasinan Akademi’nin açmış olduğu Resim Kursunda buluşan genç yetenekler, renkli çalışmalarıyla göz doldururken, yeni arkadaşlıklar edinmenin ayrıcalığını da Kocasinan Akademi’de yaşıyor. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Akademi Yakut tesisi Resim Öğretmeni Esra Yıldız, “Burada çocuklara tual boyama, taş boyama, renk karışımları, temel çizgi çalışmaları, karakalem çalışmaları nasıl olur onları gösteriyoruz. İlk olarak temel çalışmalardan başladık ve artık akrilik boyayla devam ediyoruz. ‘Hiç resim yapmadım’ diyen çocuk bile şuan güzel çizimler yapabilecek seviyeye geldi ve daha iyiye gideceğinden eminim. Çocuklarınızın güzel vakit geçirmelerini istiyorsanız Kocasinan Akademi’yi öneriyorum” ifadelerini kullandı.


Resim Kursunda doyasıya eğlenen genç yetenekler ise böyle güzel ve eğlenceli hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini vurguladı.




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