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04 Haziran 2018 09:07

Geleneksel Ramazan Tırı Develi’deydi

Develi Belediyesinin girişimleri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Ramazan gecelerine güzellik katan gezici tır Cumhuriyet Meydanında Develililerle bu Ramazan’da da bir araya geldi.

Geleneksel Ramazan Tırı Develi’deydi

04 Haziran 2018 09:07


Ramazan için özel olarak hazırlanan Ramazan Tırına Develililerin katılımı yoğun oldu. Mehter Takımının konseriyle başlayan program, Kuran tilavetiyle devam etti. Çocuklarıyla birlikte gösterileri izleyen aileler illüzyon, Hacivat-Karagöz, gösterileriyle keyif dolu anlar yaşadılar. Türk Tasavvuf Müziği dinletisiyle birlikte sema gösterilerinin de sergilendiği programın son kısmında çocuklar için bilgi yarışması yapılıp hediyeler de verildi.


Program sonrasında Develililer programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken programın sonunda Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu da Türk Bayrağı hediye etti.




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