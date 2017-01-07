Gelenekten geleceğe Türkiye ve Dünya konuşuldu

Kültür ve sanatta gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine eğitici ve ufuk açıcı birçok organizasyon düzenleyen Talas Belediyesi bu ay ki etkinliğinde Başbakan Başdanışmanı Savaş Ş. Barkçin ile ‘Gelenekten Geleceğe Türkiye ve Dünya’yı konuştu.

Milli manevi değerlerin en yoğun yaşandığı günlerden geçildiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Gün geçmiyorki bomba patlamasın saldırı olmasın. Hem burada hem dünya genelinde sıkıntılar yaşanıyor. Talas Belediyesi olarak sosyal, kültürel faaliyetleri yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanımızın Başdanışmanlığını yapan çok entelektüel, donanımlı bir abimiz burada. Bugün Savaş Barkçin Bey’den istifade edeceğiz. Savaş Bey, Türkiye ve Dünya konusuna aydınlık getirmek için öncelikle biz nerde duruyoruz, nasıl konumlanıyoruz, ne yapmamız gerekiyor? Bu konulardan bahsedecek." dedi.

Türkiye’nin gayretle çalışması gerektiğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Son 3 yıldır bir ülkenin başına gelecek en zor şeyler Türkiye’nin başına geliyor. Türkiye’nin İslam ülkelerinin lideri olması istenen bir durum değil. Ama inşallah 2023 ve 2071 hedeflerine Rabbim ‘in yardımları ve bizlerin gayretli çalışmaları ile ulaşacağız. Hedeflerimizin stratejilerimizin uzun süre ayakta kalması lazım. Çok çalışmamız gerekiyor. Böylece İslam ülkelerine faydalı olalım." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 200 yıldan beri Türkiye’nin kendini kaybettiğini ve insanların kim olduğunu bilmeden yaşadıklarını vurgulayan Başbakan Başdanışmanı Savaş Ş. Barkçin, "Benim vurgulamaya çalıştığım şey yaklaşık 200 yıldan beri, biz kendimizi kaybetmiş durumdayız. Ne yerimizi biliyoruz ne kim olduğumuzu biliyoruz. Hep birilerine benzemek için uğraşıyoruz. Bugün biraz bu konu dertleşmeye çalıştım. Aynı zamanda kendimizi nasıl algılamalıyız, dünyayı nerde görmeliyiz ve bu dünyanın içinde biz nerde olmalıyız? Dünya nereye gidiyor, biz nereye gitmeliyiz? Bu soruların cevabını burada aramaya çalışacağız." dedi.

Hayatımızın merkezinin Türkiye olması gerektiğini belirten Barkçin, "İngiliz ve Fransıza göre davranmayacaksın. Amerikalı beni beğensin diye siyaset yapmayacaksın. Bu ülkedeki bir insan gibi olacaksın, bu milleti önceleyeceksin. Onun bunun adamı değil bu milletin adamı olacaksın. Maalesef 200 seneden beri bize bu uşaklık benimsetilmiştir. En büyük sıkıntımız kendimiz olamamak. O yüzden 15 seneden beri uyandığımız komanın üzerimize bıraktığı etkilerden kurtulmamız lazım. En başta dünyayı ve kendi coğrafyamızı algılamada geçerli bu. Koma halimizden çıkmamıza dış güçlerde içerdeki kötü niyetlilerde razı olmuyor. Biz kendimiz oldukça dünyadaki gücümüz artar. Yeni Türkiye 3 şeydir. Yeni bir yön, yeni bir insan, yeni bir sistem. Yönünüz neyse yönteminiz de odur." şeklinde konuştu.