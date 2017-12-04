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04 Aralık 2017 11:33

Genç Askon Kayseri Şubesinden Ankara çıkarması

Genç ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.

Genç Askon Kayseri Şubesinden Ankara çıkarması

04 Aralık 2017 11:33


Yönetim Kurulu Üyeleri Baki Özcan, Ömer Sarıçiçek, Dündar Öz, Ertuğrul Çilkolukısa, Fatih Arıkan, Fatih Arpacıktaş, Cahit Şahin, Abdurrahman Yavuz, Fatih Usta ve Tolgahan Altınkaynak, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti MKYK Üyesi İsmail Emrah Karayel ve Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem Bakanı Taner Yıldız’ı ziyaret etti.


Kahraman, Kültepe Ekonomik Zirvesi gibi toplantıların Kayseri’nin değişen ve gelişen ticaret anlayışına uyum sağlaması bakımından önemli olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki ise, ASKON/Genç ASKON gibi sivil toplum kuruluşlarının bulundukları illerde değerli vazifeler üstlendiğini ve bu bağlamda ASKON Kayseri/Genç ASKON Kayseri’nin bir STK olarak sorumluluğunu yerine getirme noktasındaki sarf ettikleri enerjinin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Özhaseki, Ocak ayında planlanan, bölgesel ve küresel anlamda birçok iş adamını bir araya getirecek olan "Kültepe Ekonomi Zirevesi" organizasyonunun Kayseri adına önemine işaret etti.




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