Genç Çiftçi Projesinde ilk mahsul yüzleri güldürdü

2016 yılında Bitkisel Üretim Projeleri başlığı altında proje uygulamasına müracaat eden ve İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projesi uygulamaya değer görülen Bünyan ilçesi Karahıdır köyü genç çiftçilerinden Nihal Aydemir’in işletmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programından örtüaltı sebze yetiştiriciliği için sera yapımı, sulama sistemi ve sebze fidesi kalemlerinden oluşan projesini gerçekleştiren genç Nihal Aydemir, açıkta sebze yetiştiriciliğindeki emsallerine göre daha erken zamanda domates, biber, patlıcan ve salatalıklarını yetiştirdi ve pazarda tezgahına koydu.

Genç çiftçi Aydemir, yaptığı uygulamalarla köydeki gençlere ve bayan çiftçilere örnek oluşturduğunu ve emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.