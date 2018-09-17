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Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Demirspor’da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Demirspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.


2011 yılında futbola Kayserispor alt yapısında başlayan ve bir çok kategoride oynayan Mehmet Dutar, bugün sabah saatlerinden babasının kullandığı 38 BJ 247 plakalı aracın, Tokat'tan Sivas'a giden 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışması sonrasında hayatını kaybetti. Aynı kazada baba Veli Dutar da hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Kayseri Demirspor'a transfer olan genç orta saha oyuncusu Mehmet Dutar'ın ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu.

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