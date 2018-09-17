Genç futbolcunun son paylaşımı yürek dağladı

00 sularında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana gelen trafik kazasında babası Veli Dutar ile birlikte hayatını kaybeden genç futbolcu Mehmet Dutar'ın son paylaşımı yürek dağladı.

Okul kaydını yaptırmak üzere Kayseri'den Tokat'a giderken Mehmet A. idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsünün 38 BJ 247 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Dutar'ın kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekici idi.

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Kayseri Demirspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Dutar, sabahın erken saatlerinde saat 05.58'de "Yeni şehir, yeni hayat yolculuk başlasın o zaman" paylaşımında bulunmuştu. Bu paylaşımdan 3 saat sonra yaşanan trafik kazasında babası Veli Dutar da yaşamını yitirmişti.