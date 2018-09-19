Genç KAYMEK izcileri doğal afetlere de hazır

Genç KAYMEK izcileri aldıkları eğitimle doğal afetler ve arama-kurtarma konularında da hazır hale geldiler.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK gençliğin daha başarılı ve daha sosyal olması için çalışmalarına devam ediyor. Genç KAYMEK bünyesindeki İzci Grubu eğitim programlarına; deprem, sel gibi afetlerde kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katılabilmek için ‘Kentsel Arama-Kurtarma ve Arazi Arama-Kurtarma' eğitimlerini de ilave etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan izciler, Erciyes'te pratik eğitimi de alarak, bu bilgiler doğrultusunda tatbikat yaptılar. Genç KAYMEK İzcilik Kulübü'nde 3 bin 800 lisanslı izci bulunuyor. İzcilik faaliyetleri yıl boyu ünite çalışmaları ve kamplarla devam ediyor.