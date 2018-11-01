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Genç KAYMEK'ten kan bağışı

Kızılay Haftası münasebetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK tarafından Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın ilk gününde gençler tarafından yaklaşık 100 ünite kan bağışı yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK İhtisas Merkezi'nde başlatılan kampanyaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerde farkındalık yaratma ve onların sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlama anlamında düzenlenen kampanyanın ilk gününde yaklaşık 100 ünite kan bağışı yapıldı. Öğrenciler kan bağışı hakkında görevli sağlık ekibinden merak ettikleri konularla ilgili bilgi de aldılar.


Genç KAYMEK tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası Sümer Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

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