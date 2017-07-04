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04 Temmuz 2017 15:36

Genç Kaymek’ten üç ayrı yaz okulu

Genç KAYMEK, öğrencilere eğitim desteği sağlamanın yanı sıra onların daha sosyal ve donanımlı bireyler olması için çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürüyor.

Genç Kaymek’ten üç ayrı yaz okulu

04 Temmuz 2017 15:36

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından üç ayrı yaz okulu başlatıldı.


Gençliğin her daim yanında olan ve daha nitelikli gelecek nesiller yetiştirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, üç ayrı yaz okulu açtı. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan yaz okullarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Genç KAYMEK İhtisas Merkezi’nde 3 Temmuz’da açılan ve 26 Ağustos’a kadar sürecek olan YGS yaz okuluna 1800 öğrenci katıldı.


Genç KAYMEK’in 10 ayrı tesisinde ise spor ve değerler eğitimini kapsayan yaz okulu açıldı. Yaz okuluna 3 bin 100 öğrenci katılıyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, ayrıca üçer gün süren izcilik kampı başlattı.


Yaz kurslarıyla ilgili bilgi veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri İhtisas Merkezi Sorumlusu İsa Saatçioğlu, Genç KAYMEK İhtisas Merkezi’nde verilmekte olan YGS yaz okulu hazırlık kurslarının 6 gün boyunca 6 farklı seansta öğrencilere hizmet verdiğini söyledi. Saatçioğlu, YGS konularının büyük bir kısmının yaz döneminde tamamlanmasını amaçladıklarını kaydetti.


Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde yaz dönemi boyunca hafta içi her gün gerçekleştirilen yaz okulunda ise Kuran-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin verildiğini, ayrıca ders dışı zamanlarda yüzme, futbol, geleneksel çocuk oyunları kurslarının düzenlendiğini ifade eden İsa Saatçioğlu, ders ve kursların yanı sıra tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerin hoşça vakit geçirmesini sağladıklarını kaydetti. Saatçioğlu, yaz kurslarına 3 bin 100 öğrencinin katıldığını söyledi.


Yaz dönemi boyunca gençlik merkezlerinde eğitim gören yaz okulu öğrencilerinin haftanın yorgunluğunu atmaları için izcilik kampı düzenlediklerini de ifade eden Saatçioğlu, “Sarımsaklı Barajı’nda yapılan izcilik kampında öğrencilerimiz atıcılık, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, tırmanma, doğa yürüyüşü ve yüzme gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor. Üç gün süren yatılı izcilik kampımızdan toplamda 1600 öğrenci istifade ediyor” dedi.




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