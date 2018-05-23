Genç yazar kitaplarının gelirlerini Mehmetçiğe bağışladı

‘Yaza Yaza Yaşamak’ ve ‘Islanan Çığlıklar’ adlı kitaplarının satışından elde edilen geliri, 6’şar bin TL tutarındaki geliri, Mehmetçik Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, Afrin şehitleri ve Afrin halkına bağışlamaya karar veren Yazar Yusuf Dağcı, konuyla ilgili olarak, Eğitim Bir-Sen konferans salonunda basın açıklaması yaptı.

Eşinin Afrin şehitleriyle ilgili hassasiyetini gördükten sonra, kitap gelirlerini bağışlamaya karar verdiğini söyleyen genç yazar, “Okuldan eve döndüğümde Türk askerinin Afrin’e girdiğini öğrendim. Televizyondaki yaşlı teyzeler, amcalar ağlıyordu. Bir baktım ki hanım ve çocuk da ağlıyor. O sırada vicdani sorumluluk hissettim. Vatanıma borcumu ödemeye başlamalıyım diye düşündüm ve sonra kitaplarımın gelirlerini Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Afrin şehitlerine ve mazlum Afrin halkına bağışlamaya karar verdim. Çok mutluyum, Eğitim Bir-Sen ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne teşekkür ediyorum. Bunun Ramazan ayına denk gelmesi de benim için ayrıca anlamlı oldu” dedi.

Basın açıklamasında katılan Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan da, davranışından dolayı Yusuf Dağcı’yı tebrik etti.