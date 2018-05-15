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15 Mayıs 2018 10:49

Gençlik Haftası kutlamalar başladı

Kayseri’de 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Gençlik Haftası kutlamalar başladı

15 Mayıs 2018 10:49


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Hanilçi, “Gençlerimizin cesaretle, azimle ve onurla Samsun’da yaktıkları meşale şuan tüm ülkemizde daha da alevlenerek bu ülkeye ışık tutmaktadır. Gençlerimizin bu azmiyle 15 Temmuz’da tekrardan ecdadına bir vefa örneği gösterip yeniden bir şahlanışa geçerek ecdadına vefa borcunu ödemiştir. Bu yanan meşale, ülkemizde inşallah bilimin, gençliğin ve teknolojinin daha da ilerleyerek ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracağını temenni ediyorum. Gençlerimizi bu ülkenin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ve çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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