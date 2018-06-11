Biz dizi ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayserispor’u ziyaret etti. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir tarafından karşılanan Bakan Özhaseki ve Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke konumunda olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Şuanda stadyumların 17 tanesi tamamlandı, 5-6 tanesi daha bu yılın sonuna kadar tamamlanacak ve yenilerinin projelerini tamamladık. Yenilerinin de ihaleleri bitti, inşaata başlayacağız. Türkiye dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke konumundadır. Bunların içerisinde modern spor tesisleri, yüzme havuzları, atletizm sahaları ve özellikle de mahalle tipi sahalar yapıyoruz. Bunun dışında da Doğu ve Güneydoğu’da da eski belediyelerin hizmet vermemesi nedeniyle de kayyum belediyeler vasıtasıyla oradaki gençlerimize spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri’de hem amatör spor kulüplerinin merkezi olacak bir tesisin açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki ve Bak’a isimlerinin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye edildi.