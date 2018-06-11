Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye’nin istiklalini, istikbalini ve beka meselesini konuşuyoruz. Güneydoğu’da 3 yıl süren çukur eylemleri ile 23 vilayetini koparıp bir terör devleti oluşturmak isteyenler ile bir savaş veriyoruz. Oradaki katiller ordusuna gereken cevabı verdik. Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve dağlarımız temizlendi. 2018 yılında PKK’ya en son katılım 45 kişiye düşmüş. Eskiden binlerceydi. O katillerden 5 bin kişiyi öldürün, 6 bin kişi dağa çıkıyordu. Şimdi bitiyor" dedi.

Sporun bir disiplin ve sevgi olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, amatör spora önem verdiklerini kaydetti. Türkiye’de bulunan spor tesislerinin Avrupa’da bile olmadığını ifade eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada gençler için harika bir tesis yapılmış. Spor demek, sevgi demektir. Spor demek, disiplin demektir. Spor demek, birlikte hareket etmek demektir. O yüzden şuanda burada yaptığımız açılışta hep birlikte olmalıyız. Bu tesisler sizin için yapılıyor. Böylesine tesisler daha önce yoktu. Çamurlar vardı. Soğuk duşlar vardı ve imkansızlıklar vardı. Şuanda yapılan eserler Avrupa’da bile yok. Bunun kıymetini bilelim. Bizler spor yaptığımızda sıcak su akmazdı. Antrenmandan sonra malzememizi yıkayacak çamaşır makinesi yoktu. Her şey bir bodrum altındaydı. Sahalarda taş, çamur her şey vardı. Burada muhteşem bir tesis ve her kulüp için ayrı ayrı odalar var. Amatör kulüplerin antrenörleri bir kahramandır. Onlar mahallelerdeki gençleri içkiden, sigaradan ve uyuşturucudan uzak tutup gençlerin topluma faydalı birer birey olmaları için uğraşırlar. Gençler, sizlere sunulan bu imkanları çok iyi değerlendirin."

Konuşmaların ardından spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.