Gesi Emniyet Binası’nda son rötuşlar

Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesinin günden güne artan nüfusu, sosyal donatıları, alış veriş merkezleri ve kamu hizmet tesisleri ile adeta Melikgazi ilçesinin uydu semti olduğunu asayiş olaylarının en aza indirilmesi yönünde belediyemizce restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Gesi Jandarma Karakolu’nun ardından Gesi Fatih Mahallesinde 2017 yılında temeli atılan EMNİYET BİNASI’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ve en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesinden hareketle sadece rutin belediye hizmetleri değil halkımızın güvenlik, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda talep ettiği hizmetleri Melikgazi Belediyesi olarak üstlendiklerini projelerin tamamlanarak birer birer hizmete açıldığını belirten Başkan Büyükkılıç “Gesi Fatih Mahallemizde toplam alanı 1600 m olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 m kapalı alan bulunmaktadır. Şu anda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. İnce işçilik ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yıl sonu itibariyle Emniyet Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Hizmete açılması ile birlikte şehrin doğu bölümünde ihtiyaç duyulan emniyet binası eksikliği giderilmiş olacaktır.”dedi.

Memduh Büyükkılıç “Kayseri’de kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasının en güzel örneklerinden birisinin Melikgazi Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Gesi Emniyet Binası ile bir kez daha gözler önüne serildiğini, bu tür projelerin bundan sonra da farklı kurum yatırımlarla devam edeceğini sözlerine ekledi.