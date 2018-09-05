Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 12:45

Gesi Emniyet Binası’nda son rötuşlar

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Gesi Emniyet Binası’nda son rötuşlar

05 Eylül 2018 12:45

Memduh Büyükkılıç, Gesi Bölgesinin günden güne artan nüfusu, sosyal donatıları, alış veriş merkezleri ve kamu hizmet tesisleri ile adeta Melikgazi ilçesinin uydu semti olduğunu asayiş olaylarının en aza indirilmesi yönünde belediyemizce restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Gesi Jandarma Karakolu’nun ardından Gesi Fatih Mahallesinde 2017 yılında temeli atılan EMNİYET BİNASI’nın da tamamlanmak üzere olduğunu ve en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesinden hareketle sadece rutin belediye hizmetleri değil halkımızın güvenlik, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda talep ettiği hizmetleri Melikgazi Belediyesi olarak üstlendiklerini projelerin tamamlanarak birer birer hizmete açıldığını belirten Başkan Büyükkılıç “Gesi Fatih Mahallemizde toplam alanı 1600 m olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 m kapalı alan bulunmaktadır. Şu anda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. İnce işçilik ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından yıl sonu itibariyle Emniyet Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Hizmete açılması ile birlikte şehrin doğu bölümünde ihtiyaç duyulan emniyet binası eksikliği giderilmiş olacaktır.”dedi.


Memduh Büyükkılıç “Kayseri’de kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasının en güzel örneklerinden birisinin Melikgazi Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Gesi Emniyet Binası ile bir kez daha gözler önüne serildiğini, bu tür projelerin bundan sonra da farklı kurum yatırımlarla devam edeceğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç