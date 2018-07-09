Gesi Jandarma Karakolu yeniden hizmete açılacak

Gesi Jandarma Karakolu’nun yeniden düzenlendiğini ve 10 Temmuz 2018 Salı günü Saat:17:00’de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar ile binanın yeniden onarıldığını gerekli bakım ve tadilatın yerine getirildiğini ve şu anda hizmete hazır halde olduğunu söyledi.

Gesi Kayabağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özet ile Koramaz Vadisi olarak bilinen Gesi, Turan, Gürpınar, Büyükbürüngüz, Ağırnas, Subaşı ve Küçükbürüngüz mahalle muhtarları ve sakinlerinin de büyüyen ve gelişen bölgede bir asayiş merkezi talepleri olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitime, sağlık ve sosyal ve spor hizmetlerine büyük yatırımlar yaptıklarını ve şehrin huzur ile güvenliği açısından da gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatına her türlü desteğinin verildiğini kaydetti.

“JANDARMA KARAKOL BİNASININ ONARILDI”

Açılış törenine herkesin davetli olduğunu bildiren Başkan Büyükkılıç “Bölge sakinleri orada bağ evlerinin bulunması, mahallelerimizde çok sayıda ikamet eden insanlarımız olması ve bazı asayiş olaylarının meydana gelmesi nedeniyle daha önce kapatılan jandarma karakolunun açılmasını istiyorlardı. Bu yönde de karar alındı. Bunun üzerine biz de belediye olarak, oldukça eski bir yapı olan Gesi Jandarma Karakol binasının restorasyonu, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmasını yaptık. Şimdi ise Jandarma Teşkilatımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun.”dedi.