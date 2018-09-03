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03 Eylül 2018 09:57

Gesi Kayabağ’da düzenlenen futbol turnuvasında birlik ve beraberlik örneği sergilendi

Gesi Kayabağ Dayanışma ve Eğitim Faaliyetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Özet, birlik ve beraberliği sağlamak için bu tür organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Gesi Kayabağ’da düzenlenen futbol turnuvasında birlik ve beraberlik örneği sergilendi

03 Eylül 2018 09:57


Kayseri’de Gesi Kayabağ Dayanışma ve Eğitim Faaliyetlerini Geliştirme Derneği tarafından bu yıl futbol turnuvasının ikincisi düzenlendi. Kayabağ halkının yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.


Organizasyon hakkında bilgi veren Gesi Kayabağ Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Faaliyetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Özet, düzenledikleri futbol turnuvasına 7’den 70’ e herkesin katıldığını ifade ederek bu tür organizasyonlar da beraber oldukları için mutlu olduklarını vurguladı. Başkan Özet: “Derneğimiz tarafından organize edilen bu yıl ikincisini gerçekleştirmiş olduğumuz futbol turnuvasında burada 7’de 70’e bütün sporla ilgili yaşlımız gencimiz ortak bir futbol turnuvası düzenledik. Altı takımdan oluşturduk. Bayramın ikinci günü başlamış olan turnuvamız final maçıyla son bulacaktır. Final maçına katılan Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Ayrıca bu turnuvanın köylümüzle birlikteliğimize ve kaynaşmamız adına bir pilav ikramında bulunduk. Gelen misafirlerimize ve köylümüze pilav ikramında bulunduk. Bundan sonraki süreç içerisinde Kayabağ’da birliğin ve beraberliğin devamını sporla birlikte devam ettirmek için çalışacağız. Daha önceki süreçler içerisinde pilav şenlikleri yapmıştık. Bunun kesintiye uğraması gençlerimiz ve yaşlılarımız tarafından yadırgandı. Bizde bunu vesilesiyle etkin olacağını ve sporla kaynaştırmayı sağlayalım diye böyle bir organizasyon yaptık” diye konuştu.




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