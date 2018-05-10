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10 Mayıs 2018 12:42

Gesi’de oniki sivil mimari yapı koruma altına alındı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesinde yer alan on iki tarihi yapıyı daha koruma altına aldıklarını söyledi.

Gesi’de oniki sivil mimari yapı koruma altına alındı

10 Mayıs 2018 12:42


Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılında başlatılan tarihi yapıların onarımı ve günümüz hizmetine sunulması çalışması sonucu tarihi yapıların teker teker hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tarihi yapılar ile doğal alanlara sahip çıkarak hem tarihin koruma altına alındığını hem de gelecek kuşaklara miras bırakıldığını belirtti.


Melikgazi şehrimizde yer alan tarihi yapıların yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi, sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu Tarihi için önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, ’’Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara sahipleniyoruz. Bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun da bir kültür mirasıdır. Bu nedenle koruma planları hazırlıyor, aslına uygun olarak onarıyor ve halkın hizmetine sunuyoruz. Gesi Bölgesindeki kentsel sit alanı içerisinde yer alan 12 özel mülkiyet yapı 2. Grup korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları olarak tescillenmiştir. Osmanlı döneminde hizmet vermiş olan on iki özel mimarı yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ortak çalışma ile yeniden yapılarak hizmete sunulacak” dedi.




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