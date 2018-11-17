Gevher Hotel'de kış turizmi için erken rezervasyon fırsatları

Kayseri'de şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan Gevher Hotel Genel Koordinatörü Hüseyin Saççıoğlu; kayak sezonunun çok yoğun geçtiği günler için erken rezervasyon yaptıran kayakseverlerin, ön ödemeli erken rezervasyonlarında avantajlı fiyatlarla konaklama imkanı bulabileceğini söyledi.

Gevher Hotel'in yerli ve milli bir marka olduğunu ifade eden Genel Koordinatör Hüseyin Saççıoğlu; “Otelimiz yerli, yabancı misafirlerimize gerek ticari gerek turistik amaçlı ziyaretlerinde kaliteli ve konforlu konaklama imkanı sağlamaktadır. Özellikle son dönemde yaklaşmakta olan kış turizmi sezonu için yoğun talep almaktayız. Gevher Hotel olarak 2019 Ocak ve Şubat dönemleri için şimdiden yapılan rezervasyonlarda erken rezervasyon fırsatları sunulmaktadır. Sezonun çok yoğun geçmesini beklediğimiz günler için erken rezervasyon yaptıran kayakseverlerin, ön ödemeli erken rezervasyonlarında avantajlı fiyatlarla konaklama imkanı bulabilmektedirler" dedi. Otel hakkında bilgiler veren Saççıoğlu “Kayseri'de Necip Fazıl Bulvarı üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Otelimiz 6 Corner Deluxe, 2 Superior Suit ve 33 standart oda olmak üzere toplam 41 oda ve 90 yatak kapasiteli. Turizm Bakanlığı belgeli, kentimizin modern, konforlu ve tercih edilen otellerinden birisiyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Bununla birlikte otelimizde konaklayan misafirlerin memnuniyet ifadelerini duymak, tüm yorgunluğumuzu alıyor. Otelimizde Türk kültürünün misafirperverliğini içtenlikle göstermeye çalıştığımız için müşteriyi sanki evimize gelen özel konuğumuz gibi karşılayıp hatta çıkışta bir Türk kahvesi içmeden göndermemeye gayret ediyoruz. Biz Gevher Hotel'de aile sıcaklığında bir işletme olarak misafirlerimizi ağırlıyoruz. Otelimizin önündeki geniş ücretsiz otoparkı ve yürüyerek çarşıya gidilebilmesi, Erciyes manzaralı terasımız,, konforlu odalarımız, fitness salonlarımız, toplantı ve konferans salonlarımız, tüm otel kapsamında ücretsiz wifi tercih sebebi olmamızda etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

Dileyen misafirlerine Erciyes'e servis ve kayak ekipmanları hizmeti de sunduklarını sözlerine ekleyen Saçcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri de kış turizmine her geçen yıl daha fazla önem veriliyor. Dileyen misafirlerimiz için Erciyes'e servis hizmeti ve kayak ekipmanları kiralama hizmeti de sunmaktayız. Erciyes'in tüm kayak dünyasınca tanınırlığının artırılma çabalarını önemsiyoruz ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğru bir şekilde yapıldığında Erciyes'in ilerleyen yıllarda dünyanın sayılı kayak merkezleri arasına gireceğini ümit ediyorum. Gelen kayakseverlerimizden duyduğumuz Erciyes ilgili olumlu yorumlar hepimizi sevindiriyor. Turizm, cari açığın kapanmasında oldukça büyük katkı sağlayan önemli bir sektör. Ayrıca şehrin taksicisinden pastırmacısına, lokantacısından hediyelik eşya satıcısına kadar birçok işletmeye doğrundan veya dolaylı katkı sağlıyor.”