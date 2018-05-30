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30 Mayıs 2018 16:59

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan: “Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor”

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan, Tomarza’da sağanak ve dolu yağışından dolayı zarar gören Tomarza’da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan: “Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor”

30 Mayıs 2018 16:59


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kayacan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı ziyaret etti. Basına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kayacan, “Şehir ve kırsal arasındaki yaptığımız tüm çalışmaları basın marifetiyle, özellikle Kayseri dışındaki Kayserililere ulaştırıyoruz. Ayrıca göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Kayseri gerekse de tüm Türkiye’de örnek çalışmalarımızı sizler marifetiyle tüm Türkiye’ye ulaştırmış bulunuyoruz. Şu ana kadarki katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı destekleri sizlerden bekliyoruz” dedi.


Öte yandan sağanak ve dolu yağışından dolayı zarar gören Tomarza ile ilgili bilgi veren Kayacan, “Dünkü afetle ilgili olarak da tüm personelimiz sahada. Şu anda sadece Tomarza’da 11 köyde sıkıntı var. Sahadan suyun ve toprağın çekilmesi gerekiyor. Bazı yerlerde bu nedenle araziye giremediler. Bu nedenle drone ile çekim yapıp hasar tespitlerini yapıyorlar. Çalışma bittikten sonra hasar tespit raporlarımızı Bakanlığımıza ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.


Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da ziyaretlerinden dolayı Kayacan ve ekibine teşekkür etti.




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