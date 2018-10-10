Gökhan Yüksel, MHP'den Felahiye Başkan aday adaylığın açıkladı

Toplantıda konuşan Yüksel, "31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli ve idari seçimlerde mensubu ve sevdalısı olmaktan onur ve gurur duyduğum partim, Milliyetçi Hareket Partisinden yine hemşehrisi olduğum, doğduğum, büyüdüğüm, aşık olduğum ilçem Felahiye'den aday adayı olduğumu kamuoyu ile sizlerin vasıtasıyla paylaşmaktan onur duyuyorum. Biz memleketimizi iyi tanıyoruz. Varlarını ve yoklarını iyi biliyoruz. Toprağı bereketli, insanı kıymetli ilçemizin hak ettiği yere bir türlü gelemediğini, getirilemediğini de çok iyi biliyoruz. En çok göç veren ilçelerin arasında olmasını da, üretim problemlerini de, mevcut ilçe yolunun en geri kalmış yol olduğunu da, yılan hikayesine dönen, söz verilip bir türlü yapılamayan Göğdere yolu sorununu da çok iyi biliyoruz. Felahiye ve mahallelerinin öncelikli olarak iş sahalarına, üretim tesislerine, meslek yüksekokuluna ihtiyacı vardır. Biz bu kötü gidişata dur demek için ve bu problemleri boynumuza borç bildiğimiz için bu kutlu göreve talip olduk. Allah nasip eder, teşkilatımız da ruhsat verirse, Felahiyeli hemşehrilerimin destekleriyle birlikte en kısa zamanda ilçemizi hak ettiği yere getireceğime, bunun için ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden elimden gelenin en fazlasını yapmaya gayret göstereceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da, "MHP aday adayı olmayı düşünen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve bayan kardeşlerimize de kapımız sonuna kadar açıktır. Aday adaylığı sürecinde partimize gelip başvurup aday adayı olan ve sonrada aday olacak olan bütün arkadaşlarımızı cani gönülden kutluyorum. Çünkü bu hem ekonomik hem de sosyal bir meseledir. Belediye başkan adayı mücadelesini cebiyle, etrafıyla ve görünümüyle her şeyiyle yapıyor" şeklinde konuştu.