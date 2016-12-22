Gönüllü Kültür Kuruluşları şehitler için gıyabi cenaze namazı kılacak

Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, yarın Cuma namazından sonra, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacağını söyledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde, GönülLü Kültür Kuruluşları adına basın açıklaması yapan Başkan Ahmet Taş, son günlerde meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Dünyanın dört bir yanında meydana gelen terör bazlı saldırıların temelinde dünya haritasını değiştirmek isteyen güçlerin yer aldığını savunan Başkan Ahmet Taş, Türkiye’deki saldırıların artışını da, ülkenin bölgede etkin rol üstlenmeye başlamasına bağladı. Başkan Ahmet Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın eli kanlı şer güçleri büyüyen, gelişen, bölgesinde ve dünyada etkin rol üstlenen ve mazlumların umudu haline gelen Türkiye’yi yolundan döndürmek için 35 yıldır destek verdikleri PKK, kendi kucaklarında besleyip büyüttükleri DAEŞ, PYD/YPG, DHKPC gibi örgütler eliyle Türkiye’ye karşı harekete geçtiler, Türk devletine ve milletine siz çöktürmenin yoluna başvurdular.

Ey emperyalistler, ey terör destekçisi bölgenin ve Batının şer güçleri ne yaparsanız yapın, ülkemizi ve milletimizi mazlumların umudu olan kutlu yürüyüşünden döndüremeyeceksiniz. Bu vesile ile Kayseri halkına da çağrımız, olaylar karşısında asla sağ duyumuzu kaybetmeden, provokasyonlara alet olmadan bizi kardeş kavgasına itmek isteyen terör destekçilerinin oyunlarına kanmadan milli birlik ve kardeşlik içinde yolumuza devam edelim. Asla taşkınlığa meydan vermeyelim."

İstanbul’da ve Kayseri’de meydana gelen terör saldırıları ile en son El Bab’daki çatışmada şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Başkan Ahmet Taş, yarın Cuma namazı sonrasında kılınacak olan gıyabi cenaze namazına tüm Kayseri halkını davet etti.