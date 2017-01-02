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02 Ocak 2017 13:47

Gönüllü Kuruluşlar Mehmet Akif’i andı

Gönüllü Kuruluşlar Mehmet Akif’i andı

02 Ocak 2017 13:47

Gönüllü Kültür Kuruluşları Gençlik Kolları ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ortaklığında Mehmet Akif Ersoy için anma etkinliği düzenlendi.
Gönüllü Kültür Kuruluşları Gençlik Kolları’nın organizasyonunda, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi toplantı salonunda yapılan programın konuşmacısı İlahiyatçı yazar Rıza Bozdağ oldu.
Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu Başkanı Ahmet Taş, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yıldız ve Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel’in de birer selamlama konuşması yaptığı programa gençlerin ve bayanların ilgisi oldukça yoğundu.
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un bilge bir insan, mümtaz bir şahsiyet olduğunu bildiren Rıza Bozdağ, onun 100 yıl önce söylediklerinin bugünde anlamını kaybetmeyen ve insanımızın ufkunu açan söylemler olduğunu dile getirdi.
M. Akif’in İstiklal Marşı’nı Safahat adlı kitabına almadığını bildiren Bozdağ, İstiklal Marşı’nın milletin malı olması sebebiyle şairin böyle bir yola başvurduğunu bildirdi. Bozdağ, “Mehmet Akif’in dik duruşlu erdemli uzak görüşlü sözünü esirgemeyen vatansever bir şair olduğunu bildirerek ne yazık ki Akif zamanında ve bugün yeterince anlaşılamamış mümtaz bir şahsiyettir” diye konuştu.
Akif’in ve söylediklerinin iyi anlaşılabilmesi için Vakıf, Dernek, Sendika, Okullar ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Safahat Okumaları derslerinin uygulanması gerektiğini bildiren Bozdağ, “Böyle bir yolla Akif’in ve tavsiyelerinin gerektiği gibi anlaşılmasının önünün açılabileceğini bildirdi.
M.Akif Ersoy’la ilgili sinevizyon gösteriminin de yapıldığı program sonunda, katılımcılara çay ve pasta ikramında bulunuldu. Gönüllü Kültür Kuruluşları yetkilileri; ev sahipliği için Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’ne program sunumu için Eğitimci Yazar Rıza Bozdağ’a ve katılımcılara teşekkür ettiler. Böyle programları yapmaya devam edeceklerini bildirdiler.



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