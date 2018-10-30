Gönüllü kuruluşlardan Büyükşehir'e övgü

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş, yatırımları görünce Başkan Çelik hiç uyumuyor mu diye düşündüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in görsel brifingi Asri Mezarlık'ta başladı. Asri Mezarlık içindeki düzenlemelerden mezarlık içine yapılan hizmet birimlerine kadar pek çok yatırım hakkında bilgi veren Başkan Çelik, mezarlıktaki düzenlemeler ve mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takdir gördüğünü belirtti. Başkan Çelik, Anbar, Erkilet, İldem ve Argıncık mezarlıklarında da aynı şekilde düzenleme yapacaklarını dile getirerek Asri Mezarlığı şehrin en temiz ve en yeşil parkı haline getirdiklerini kaydetti. Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin de şehrimize yakışır, tüm Türkiye'ye örnek bir külliye haline geldiğini söyledi.

Görsel brifing güzergahındaki Sümer Parkı önünde yeşil dokuda Türkiye'ye örnek uygulamalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, daha sonra ulaşım alanında yapılan yatırımları anlattı. Kocasinan Bulvarı'nı Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan Seyrani bağlantısı ve devamında Bekir Yıldız Bulvarı hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Çelik, bulvarın kaldırımı, yol kalitesi ve kaya kalıp sistemiyle yapılan bordürüyle çok güzel bir yol olduğunu söyledi.

Görsel brifing daha sonra Kocasinan Bulvarı'nda yapılan katlı kavşaklarla devam etti. Başkan Mustafa Çelik, yapılan katlı kavşaklarla DSİ Kavşağı'ndan Argıncık Işıklara kadar trafiğin kesintisiz akışını sağladıklarını kaydetti. Gönüllü Kültür Teşekkülleri mensuplarına Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nı da tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bulvarın şehrimize kazandırılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Görsel brifing kapsamında Talas Yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi'ni göstererek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Gönüllü Kültür Teşekkülleri mensuplarına Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni tanıttı. Sosyal Yaşam Merkezi içindeki yüzme havuzları, fitness salonları, KAYMEK atölyeleri, kreş gibi birimleri tanıtan Başkan Çelik, ailece kullanılabilecek önemli bir tesisi Talas'a kazandırdıklarını kaydetti.

“BAŞKAN BU KADAR İŞİ NASIL YAPIYOR”

Gönüllü Kültür Kuruluşlarına yönelik görsel brifing Talas Gençlik Merkezi'ne dönüştürülen Eski Amerikan Koleji'nde sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada dernek ve vakıf başkanları ile yöneticilerinden gelen soruları cevaplandırdı. Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü Ahmet Taş, yapılanları herkesin takdir ettiğini ifade ederek, “Bu kadar hizmeti görünce herkes ‘Biz şehri bilmiyormuşuz. Başkan hiç yatmıyor mu? Evine hiç gitmiyor mu? Gece gündüz farklı yerlerde ve randevu isteyene hemen ertesi gün randevu veriyor. Yapılanlar için Allah razı olsun' demişlerdir” diye konuştu.