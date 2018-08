Gülsoy: "Devletimizle birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz "

KTO Ağustos ayı Meclis Toplantısı düzenlendi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen meclis toplantısında ilk olarak gündemdeki maddeler okunarak, üyeler tarafından kabul edildi. Daha sonra toplantıda bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülke olarak demokrasi, ekonomi gibi birçok alanda önemli sınavlardan geçtiğimiz şu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Biz gücümüzü devletten, devlet ise gücünü milletten, yani bizden alıyor. Devletimizle birlikte her zorluğun üstesinden geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Türk Milleti; tarih boyunca vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutmuş, bağımsızlığından asla ödün vermemiş ve bu uğurda canı pahasına savaşarak bu günlere gelebilmiştir. Milletimiz önceden olduğu gibi yine iradesini ortaya koyup değerleri için mücadele edecekve Türkiye Cumhuriyeti kainatın sonuna kadartam bağımsız olarak payidar kalacaktır" dedi.

"ABD’nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız"

ABD’nin çeşitli bahanelerle Türkiye’ye ekonomik saldırı olduğunu kaydeden Gülsoy, "ABD, “Benim istediğim olacak” dayatmasını ilk kez yapmıyor. 1945 yılında biten 2. dünya savaşı sonrasında, dünyanın merkezinde ABD’nin olduğu ve bütün alışverişlerin dolarla yapıldığı bir sitem kuruldu. ABD, sürekli olarak kendi bastığı ve borçlanma senedi dolarla alım satım yapılmasını istiyor. Özellikle petrol, silah ve ilacın dolarla alınıp satıldığı dünya sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. ABD, isteklerine karşı gelen ülkeleri yıldırmak için elinde zorlayıcı birçok silah bulunduruyor:Doların fiyatını aşırı artırmak, ambargo koymak, askeri darbe yaptırmak, ülkeyi parçalamak veya kendine göre yaptığı barış ve demokrasi tanımına dayanarak ülkeyi işgal etmektir. Bugün de bu sopalardan biri olan dolar ile bizi tehdit ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde istediklerini alamayanlar,daha da güçlü olarak ayağa kalkan Türkiye üzerinde,yeni oyunlar oynayarak birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Demokrasimize kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek, büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyen hainlere karşı daima dimdik ayakta durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Türkiye eskisinden daha da güçlü, eskisinden daha da kararlıdır. Devletimizin haklı kararlarının yanındayız ve ABD’nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmamız için çaba sarf eden hükümetimizin her daim yanındayız"

Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırı karşısında iş dünyasına düşen, sükunet ve sabırla ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktır. Bu ülke hepimizin, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutarak hareket etmeliyiz. Ülkemizin bağımsızlığına kastedenlere karşı en büyük gücümüz, en büyük sermayemiz, birlik ve beraberliğimizdir. En büyük çabamız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin inşasına yöneliktir. Bunun en önemli yolu da; birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek çalışmaktır."