Gülsoy, enflasyonla mücadele eden firmaları ziyaret etti

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla topyekün mücadele programına destek veren firmaları gezdi ve firma sahiplerine teşekkür etti.

Burada bir açıklama yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin her zaman devletinin yanında olduğunu söyleyerek, “Bugün de enflasyonla topyekun mücadele kapsamında Kayseri'deki güzide AVM'lerindem birindeyiz. Buradaki esnaf arkadaşlarımızda enflasyonla topyekün mücadele kapsamına destek veriyorlar. Hepsine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Kendileri bu işi bir milli görev adlederek, verdikleri bu mücadeleyle bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Ülkemize verilen bu desteklerden dolayı tüm AVM çalışanlarımıza, işletmelerimize ve firmalarımızın hepsine cani gönülden teşekkür ediyorum. Kayser her zaman kendine yakışanı yapar. Devletin uzattığı eli hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Her zaman devletinin yanında olduğunu göstermiştir. Odamıza bütün firmalarımız telefon açarak ‘Bizde varız' diyorlar. Bizim 20 bin üyemiz var. Bütün işletmelerimiz, esnaflarımızın küçüğünden büyüğüne kadar her biri devletinin yanında olduğunu gösteriyorlar” dedi.

Kayserili esnaflarda, “Asli unsur devlettir. Devleti olmayanın, bağımsızlığı olmayanın hiçbir şeyi yoktur. Cumhurbaşkanımız göreve geldiği günden beri vurgulayarak bugünlere geldik. Bu millet, bu devletin hizmetkarıdır. Dünyanın bütün paraları bizim olsa da, bağımsızlığımız olmasa, hiçbir anlamı yoktur. Gerekirse aç duracağız, açıkta kalacağız ama bağımsızlığımızdan ve devlet kimliğimizden ödün vermeyeceğiz. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Paramız, pulumuz ve canımız her şeyimiz devletimize feda olsun” diyerek enflasyonla mücadeleye destek verdi.