Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 15:05

Gülsoy’dan ABD’nin Yaptırımına Tepki

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ABD Hazine Bakanlığını aldığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gülsoy’dan ABD’nin Yaptırımına Tepki

02 Ağustos 2018 15:05


ABD’nin almış olduğu yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gülsoy, "İki bakanımızı hedef alan söz konusu haksız karar, iki ülkenin müttefiklik ilişkisine yakışmayacak ve ilişkileri zedeleyecek bir karardır. ABD’nin kararından bir an önce vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı


ABD’nin tehditkâr tavrından rahatsız olduklarını belirten Gülsoy; “Türkiye hiçbir zaman tehditlere boyun eğmedi, eğmeyecektir. Dayatmalara karşı geri adım atmamız beklenemez. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Bağımsızlık, Türk Milletinin karakteridir. ABD bu tutumunda ısrarcı olursa bilmelidir ki bu kriz sonrasında daha güçlü bir Türkiye olarak çıkacak ve Türk Milleti birbirine daha çok kenetlenecektir” diye konuştu.


Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


Tüm dünyada güçler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı demokrasinin en temel ilkesiyken okyanus ötesinden Türkiye’nin yargısına müdahale düşündürücüdür. Papaz bahane edilerek alınan bu karara yönelik ABD bu tehditlerinin bir işe yaramayacağını görmelidir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı alınan kararı kesinlikle reddediyoruz. ABD’nin Türkiye aleyhine almış olduğu karara karşı devletimizin daima yanında olacağız.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç