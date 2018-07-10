Gülsoy’dan ilk kabine değerlendirmesi

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabineyi tebrik eden KTO Ömer Gülsoy; "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlememize katkı sunacak bakanlık kadroları belli oldu. Gerek iş dünyası, gerek bürokrasi gerekse siyasette etkin isimlerden oluşan yeni kabinenin; Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyacağına olan inancımız sonsuz. Bakanlar Kurulu’na atanan her bir ismin, kendi alanında deneyimli, farklı sektörlerin sorunlarını iyi bilen temsilciler olması sürdürülebilir hızlı büyüme konusunda umut vadetmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanacağını vurgulayan Gülsoy; Kamuda bürokrasiyi azaltacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek, kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda iş dünyası olarak beklentimiz, hızlı bir reform dönemi ve atılacak tüm önemli adımlarda ortak aklın devrede tutulmasıdır” dedi.

Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin fiilen başlaması ile ülkedeki istikrar ve güven daha da güçlendirecektir. Terörün son bulduğu, sürdürülebilir güven ve istikrarın hakim olduğu, ekonomiye yoğunlaşıldığı bir ortam sağlandıktan sonra iş dünyası olarak bizlere düşen yeniden işlerimize odaklanmaktır. 2023 hedeflerine adım adım yaklaşırken, 2053-2071 hatta 2123 hedeflerine ulaşabilecek daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalı, ülkemizin dirilişine katkı sağlamalıyız. Ayrıca yeni oluşan kabinede hemşehrimiz Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olarak görev alması Kayserili olarak bizleri onurlandırmıştır. Sayın Hulusi Akar’a yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı hizmetler yapmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”