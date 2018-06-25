Gülsoy’dan seçim değerlendirmesi

Seçimlerin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Milletimiz, 24 Haziran’da yüzde 90’a varan bir katılım oranı ile sandığa giderek oyunu vermiş ve tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmıştır. Her zaman olduğu gibi son sözü yine millet söylemiş, mili irade yeni parlamento ve yeni sisteme yansımıştır. Artık ülkemizin geleceğine yoğunlaşma, birlikte hareket etme zamanı” ifadelerini kullandı.

Seçimden zaferle çıkan Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Gülsoy; “Mecliste çoğunluğu alan AK Parti ve MHP birlikteliğinden oluşan Cumhur ittifakı’nın iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Cumhur İttifakı güçlü bir milli birlik ve dayanışma içerisinde sorunların çözümüne katkı sunan, yapıcı, uzlaşmacı tavır ile hareket ederek ülkenin geleceği için çalışacaktır. Zorlu süreçten geçen ülkemiz için Cumhur İttifakı’na düşen sorumluluk fazla. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinin karşılanması, milletimizin daha yüksek refah seviyesine ulaşması için bir ve beraber olunması önemlidir. Her zaman vurguladığım gibi #birliktegüçlüyüz” dedi.

Gülsoy; “Önümüzde yapısal değişiklikleri içinde barındıran yeni bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, milletimiz için hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik beraberlik uyum içerisinde çalışacak bir parlamento olmasını temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun, ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin.” diye konuştu.

Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim sürecinde yaşanan dönemsel dalgalanmalar güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. İş dünyası olarak beklentimiz; ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda atılımda olacağımız, Türkiye’nin yeniden dirilişi olacak istikrarlı bir 5 yıl geçirmek. Bu doğrultuda 2023- 2053- 2071 hatta 2123 hedeflerine ulaşabilecek daha müreffeh bir Türkiye için birlik olup çalışmalıyız. Bunun için de belirsizlikleri geride bıraktığımız bu seçim gündemini bir yana bırakarak işlerimize yeniden odaklanmalı, ihracat odaklı üretim yapmalı, yatırımlar için çalışmalı, ticareti yeniden canlandırmak için harekete geçmeliyiz. Yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağına, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olacağına inanıyor bu duygu ve düşüncelerle seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.”