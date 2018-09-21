Gülsoy'dan yeni ekonomik paket değerlendirmesi: “Reel sektöre olumlu etkileri olacak”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yeni ekonomik paket ile ilgili açıklamalarda bulundu. Programı olumlu karşıladıklarını dile getiren Gülsoy, programın ilerleyen günlerde reel sektöre olumlu etkileri olacağını belirtti.

Gülsoy, “Açıklanan yeni ekonomik programı olumlu olarak karşılıyoruz. Açıklanan bu programın önümüzdeki günler içerisinde reel sektördeki etkilerinin olumlu olacağını değerlendiriyoruz. Programda A'dan Z'ye her şeye kadar bakmışlar. 2019-2021 yıllarını kapsayan bu program içerisinde reel sektörün açıklarının ve eksiklerimizin ve fırsatların ne olduğunu değerlendirerek program hazırlamışlar. Bunu uygulanabilir programlar olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde bunların uygulanmasıyla ekonomimizdeki sıkıntıların atlatılacağını düşünüyorum. En önemlisi bir güven olmasıdır. Piyasalara şuanda bir güven verilmesi gerekiyor. Merkez Bankasının attığı adımlarla ve yeni ekonomik programdaki alınan kararların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini önümüzdeki süreç içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Eksiklikler yok mu, var ama o eksiklikleri de zaman içerisinde tekrardan ele alınıp bunun üzerinde de iyileştirmeler yapılarak tekrar bu kararların doğrultusunda ekonomiye katkı sunacağını düşünüyorum. En önemlisi de 3 ay içerisinde kontrol edilmesi ve artılarının ile eksilerinin ne olacağın görecekler. Buda, devlet artık bu işe tamamen elini atmış demektir. Devlet, Ülkenin önündeki hedeflere ulaşabilmek için, ülkenin şuan ki yaşadığı sıkıntılardan, dış kaynaklı gelen sıkıntılardaki çözüm aşamasında ‘Ben işin içerisindeyim' diyor. Devlet şuanda piyasalara verdiği güvenle ekonominin başındayız, ekonomiyi tamamen takip ediyoruz ve reel sektöre de gereken her türlü desteği vereceğiz diyor. Cari açık yıllardır bizim için sorun olmuştur. Cari açıkta etkisi olan sektörler üzerinde verecekleri desteklerin de açıklanmasını olumlu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarını değerlendiren Başkan Gülsoy, “Dövizdeki dalgalanmalar şuandaki piyasaların algısına göre oluyor. Şuanda dövizin bu kadar yükselmesinin temel bir dayanağı yok. Bizim şuanda dış dünyaya güven vermemiz lazım. Devletin millete, milletin devlete güvenmesi lazım. Güven unsuru da bu istikrarı getirir. Bu güven unsurunun oturması ve yeni programın açılmasıyla beraber bu güven oluşturulup bundan sonraki dalgalanmalarda istikrarlı bir hale gelecektir diye düşünüyorum” dedi.