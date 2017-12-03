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03 Aralık 2017 09:41

Gültepe katlı kavşağına başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapımına başladığı katlı kavşaklara bir yenisini daha ekledi.

Gültepe katlı kavşağına başlandı

03 Aralık 2017 09:41

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Gültepe Bulvarı girişinde yapımına başlanan katlı kavşak inşaatında incelemelerde bulundu.


Kocasinan Bulvarı’nda Fuzuli, Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşakları, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda ise Melikgazi Katlı Kavşağı’nın çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan Gültepe Bulvarı’na geçişi sağlayacak olan katlı kavşağın yapımına da başladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, katlı kavşak inşaatının şantiye alanını ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yapımı devam eden katlı kavşakların tamamlanmasıyla sadece bu iki bulvarın değil topyekun şehir merkezinin trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşanacağını söyledi.




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