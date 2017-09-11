Güney Afrika Büyükelçisi, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Ziyarette karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Konuk Büyükelçi, Kayseri’yi örnek aldıklarını ve Kayseri ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

İki günlük ziyaret için Kayseri’ye gelen Güney Afrika Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, konuk Büyükelçiye Kayseri hakkında bilgiler veren Başkan çelik, Kayseri’nin bölgesine hitap eden bir şehir olduğunu söyledi. Kayseri’nin düzgün, planlı gelişen ve insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir olduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin de bu şehirde referans alınan işler yaptığını dile getirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule İsaac Malefane de Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti ve sanayisi gelişmiş şehirlerden birisi olan Kayseri’de de çalışmak istediklerini kaydetti. Konuk Büyükelçinin Türkiye ve Kayseri’de yaşayan Suriyelilerden bahsetmesi üzerine bu konuda açıklama yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin uluslararası sığınmacıları kabul etme ve ev sahipliği yapa anlamında çok başarılı bir şehir olduğunu belirtti. Yüzyıllardır bu ev sahipliğinin yapıldığını vurgulayan Başkan Çelik, “Bölgede başı sıkışan ne kadar millet varsa yöneldiği yer burası oldu ve biz de onlara ev sahipliği yaptık. Kayseri, Balkanlardan gelen göçmenlerin, Kafkasya’dan gelen Çerkezlerin, Doğu Türkistan’dan gelen Uygur Türklerinin, Irak ve Suriye’den gelenlerin gerçekten sığındığı bir şehir oldu. Şimdi artık Çerkezler, Doğu Türkistanlılar da artık ev sahibi oldu ve yeni misafirleri ağırlıyor. Şimdi, valilik, belediye, sivil toplum örgütleri olarak gelenlerin ihtiyaçlarını temin ederek yaşamalarını sağlıyoruz. Biz bunları insanlık görevi olduğu için, inandığımız dinin gereği olarak yapıyoruz. Bir yük olarak görmüyoruz. Silahların altında, kan ve gözyaşı içinde kurtulup gelenlere insanca yaşamalarını sağlayacak ortamı sağlamak insanlık görevimiz” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule İsaac Malefane bu açıklama üzerine Kayseri ve Türkiye’nin ev sahipliğini takdir ettiklerini belirtti. Kayseri’yi örnek aldıklarını ifade eden Büyükelçi Malefane, “Girişimcilerinizin sanayiye katkıları da takdire değer. Güney Afrika’daki şehirlerin sizlerle beraber çalışmasını istiyoruz. İki ülkenin de gelişmesi için sıkı ilişkiler içinde olmamız gerekir” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik de karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Konuk Büyükelçi ve Başkan Çelik, ilişkileri geliştirebilecek somut projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi.