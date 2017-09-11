Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, temasları kapsamında Kayseri Serbest Bölge’yi ziyaret etti. Ziyarette Kayseri hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ticaretin merkezi olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri yaklaşık 1 milyon 300 bin nüfusu içeren ancak çevresindeki illerle birlikte bir bakıma cazibe merkezi olarak nitelendirirsek yaklaşık 2 - 3 milyona hitap eden bir potansiyel söz konusu. 5 milyon yıllık tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaretin bir bakıma merkezi olarak nitelendirilecek bir şehir. Tabi ki son dönemde sanayi anlayışı da söz konusu. Kayseri bölgesinde yaklaşık bin 500 fabrika mevcut. 3 tane organize sanayi 1 tane de serbest bölge var. Serbest bölgede yaklaşık 100 yatırımcı söz konusu. Serbest bölge adeta bir üretim üssü. Yüzde 100 ihracata dayalı anlayış söz konusu. Yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapılan bir bölgedeyiz. Bu ihracatla birlikte Kayseri’deki ihracatın yüzde 25’ini serbest bölge sağlamakta. Değişik alanlarda yatırım ve üretimler söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Otomotiv sanayicisine ücretsiz arsa”

Gündemde olan otomotiv sanayisi ile ilgili olarak da yatırım yapmak isteyenlere Serbest Bölge olarak istedikleri kadar arsayı ücretsiz tahsis edebileceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Serbest Bölge olduğu için projesi onaylanmış olan yatırımcılara arsa tahsis edebiliyoruz ya da satabiliyoruz. Bugünlerde malum otomotiv yatırımı çok güncel ve değerli cumhurbaşkanımızın da gündeminde. Biz de Kayseri Serbest Bölge olarak katkı olması anlayışı içerisinde yatırımcı kuruluşlarımıza bu anlamda otomotiv sanayi açısından istedikleri kadar ücretsiz arsa tahsis edebileceklerini belirtelim. İhracata en müsait bölge olarak, yaklaşık 50 ülkeye 3 saat gibi ulaşılabilen ülkenin merkezindeki bir şehir olarak bizim önemli konumuzu göz ardı etmemelerini hatırlatırım” dedi.

Güney Afrika’nın Türkiye’den çok şey öğrenebileceğini ifade eden Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane ise ziyarette yaptığı konuşmasında, “Özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak için burada konuşuyoruz. O yüzden kritik bölgelere yaptığımız ziyaretler ve toplantılar çok önemli. Milli olmanın dışında bütün aktiviteler şehirlerde gerçekleşiyor. Onun için önemli pozisyonda yer alıyor. Dolayısıyla ticaret ve sanayi odaların yerleşik olduğu şehirler ve sizlerin destekleri büyük önem kazanıyor ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde. Altyapı olarak değerlendirdiğimizde tabi ki altyapı yatırım ve imkanları normal yatırımların yapılmasında çok önem taşıdığı için şehrinizde bulunan 3 tane organize sanayi bölgesi ve serbest bölgenin bu ilişkilere katkısı da tabi ki büyük olacaktır. Güney Afrika olarak Türkiye’den öğrenebileceğimiz ve faydalanabileceğimiz birçok şey var. Bu sanayi şehrindeki bütün aktiviteleri, yönetimi, tesislerin nasıl kullanıldığı, kapasitenin ne olduğu, ekonomiye olan katkısı çok önemli. Güney Afrika olarak sizlerden çok şey öğreneceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Malefane ve beraberindekiler, BRN Yatak Fabrikası’nı ziyaret etti. Büyükelçi Malefane, kendisini karşılayan BRN Yatakları Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter ile sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.