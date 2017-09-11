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11 Eylül 2017 11:28

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vali Kamçı’yı ziyaret etti

11 Eylül 2017 11:28



Çeşitli ş ziyaretleri için 2 günlüğüne Kayseri’ye gelen Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac, önce Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Büyükelçi Paul Isaac’ı önce Valilik şerefe defterini imzaladı. Büyükelçi Paul Isaac’ı makamında ağırlayan Vali Süleyman Kamçı, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkililerimiz olmak üzere dünyanın bütün devletleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaya gayret gösteren bir ülkeyiz. Kayseri de dünyanın bütün ülkeleriyle ticari ilişkileri olan bir il. Sayın Büyükelçi bugün ve yarın, iş insanlarımızla, Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Odası temsilciliklerimizle görüşecek. Amaç, Kayseri ilimizden de Güney Afrika’ya yapılan dış ticaretin artırılması yönünde olacaktır. Bu tür bağlantılarla ülkemizde ve ilimizde olan dış ticaret hacmi daha yükseklere çıkar diye düşünüyoruz ve Sayın Büyükelçi’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Kayseri bizim için stratejik bir şehir”



Ticaret ve sanayi anlaşmalarında şehirlerde yapılan çalışmaları önemli bulduklarını kaydeden Büyükelçi Paul Isaac ise, “Benden önceki büyükelçimiz burayı ziyaret etmişti, ben de ilişkilerimi devam ettirmek istiyorum. Bu benim ilk ziyaretim ama son ziyaretim olmayacak. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek isteyen bir Vali ile daha sonra görüşmek ve ilişkileri sürdürmek isteriz. Kayseri büyükelçiliğimizin belirlediği stratejik şehirlerden biri, bu kapsamda ekonomik işbirliği geliştirmeyi düşündüğümüz illerin başında geldiği için de bu ziyaretimizi yaptık. Güney Afrikalı iş insanlarını getirebilir ve ortak projeler yapabiliriz. Aynı zamanda özellikle ilinizden Güney Afrika’ya ziyarette bulunmak iş insanlarına destek olabiliriz. Bu, yalnızda Güney Afrika değil, tüm Afrika kıtası için yapılan bir yatırım olacaktır. Güney Afrika kıtanın giriş noktası olduğu için burada yapılacak olan yatırımlar, 1 milyar nüfuslu tüm Afrika kıtasına hitap edecek. Ayrıca sadece Güney Afrika ve Afrika’da değil birlikte 3. dünya ülkelerinde de ortak çalışmalarımız olabilecektir” ifadelerini kullandı.




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